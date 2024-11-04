Министры иностранных дел Ирана и Египта подчеркнули необходимость прекращения преступлений Израиля и оказания помощи Газе и Ливану

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель-Аты провели в понедельник вечером 13 Абана 1403 года телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные события.

В ходе беседы оба министра подчеркнули необходимость активизации международных усилий по прекращению преступлений израильского режима против Газы и Ливана, установлению прекращения огня, предотвращению эскалации напряженности в регионе и оказанию срочной помощи населению Газы и Ливана.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран в ходе этого разговора изложил позиции Исламской Республики Иран по поводу региональных событий и преступлений и авантюрных действий израильского режима, которые направлены на расширение масштабов войны на весь регион и подрыв мира, стабильности и безопасности региона, и подчеркнул право Исламской Республики Иран отвечать на любые посягательства на ее безопасность и территориальную целостность в рамках права на самооборону.