4 нояб. 2024 г., 19:55
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Представительство Ирана при ООН прокомментировало заявление израильских властей

4 нояб. 2024 г., 19:55
??????? ID: 85649731
Представительство Ирана при ООН прокомментировало заявление израильских властей

Тегеран, 4 ноября, ИРНА – Представительство Исламской Республики Иран, отвечая на утверждения о вербовке иранцев для убийства должностных лиц израильского режима, назвало эти утверждения безосновательными.

В понедельник по местному времени представительство Исламской Республики Иран при ООН ответило на вопросы американских СМИ относительно недавних заявлений израильских спецслужб о том, что Иран вербует и сотрудничает с гражданами иранского происхождения, проживающими в Израиле, с целью сбора разведданных для ракетных атак или убийства израильских чиновников.

Представительство Исламской Республики Иран при ООН заявило: «Этот отчет является необоснованным и с логической точки зрения вряд ли может быть правдивым, поскольку в первую очередь под подозрение израильского режима попадают граждане иранского происхождения, а затем мусульмане. Поэтому логично, что иранские спецслужбы обратились бы к гражданам не иранского происхождения и не мусульманам».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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