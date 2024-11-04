Представительство Ирана при ООН прокомментировало заявление израильских властей

В понедельник по местному времени представительство Исламской Республики Иран при ООН ответило на вопросы американских СМИ относительно недавних заявлений израильских спецслужб о том, что Иран вербует и сотрудничает с гражданами иранского происхождения, проживающими в Израиле, с целью сбора разведданных для ракетных атак или убийства израильских чиновников.

Представительство Исламской Республики Иран при ООН заявило: «Этот отчет является необоснованным и с логической точки зрения вряд ли может быть правдивым, поскольку в первую очередь под подозрение израильского режима попадают граждане иранского происхождения, а затем мусульмане. Поэтому логично, что иранские спецслужбы обратились бы к гражданам не иранского происхождения и не мусульманам».