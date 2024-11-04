4 нояб. 2024 г., 16:57
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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КСИР: Иран располагает точной информацией о встречах разведывательных служб стран региона, направленных против себя

4 нояб. 2024 г., 16:57
??????? ID: 85649609
КСИР: Иран располагает точной информацией о встречах разведывательных служб стран региона, направленных против себя

Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур заявил, что Иран располагает точной информацией о проведении разведывательными службами враждебных стран различных встреч в некоторых странах региона, на которых террористические группировки получают задания по дестабилизации региона.

В ходе совещания с лидерами племен, состоявшегося во вторник в Захедане, генерал Пакпур заявил, что террористические акты в юго-восточном регионе страны не случайны и осуществляются под руководством вражеских спецслужб.

Генерал Пакпур добавил, что действия «наёмников врага» в юго-восточном регионе страны осуществляются совместно с израильским режимом таким образом, что всякий раз, когда этот режим предпринимает какие-либо действия, его наёмники осуществляют террористические акты против нашего народа на юго-востоке.

Он подчеркнул, что одновременно с гибелью генерала Захеди в Сирии, операцией «Верное обещание» и другими подобными событиями, наёмники-террористы проводили свои операции, что ни в коем случае не является случайностью.

Он подчеркнул: «Мы точно знаем, что разведывательные службы врага проводят различные встречи в некоторых странах региона, поручая террористическим группировкам действия по дестабилизации региона».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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