КСИР: Иран располагает точной информацией о встречах разведывательных служб стран региона, направленных против себя

В ходе совещания с лидерами племен, состоявшегося во вторник в Захедане, генерал Пакпур заявил, что террористические акты в юго-восточном регионе страны не случайны и осуществляются под руководством вражеских спецслужб.

Генерал Пакпур добавил, что действия «наёмников врага» в юго-восточном регионе страны осуществляются совместно с израильским режимом таким образом, что всякий раз, когда этот режим предпринимает какие-либо действия, его наёмники осуществляют террористические акты против нашего народа на юго-востоке.

Он подчеркнул, что одновременно с гибелью генерала Захеди в Сирии, операцией «Верное обещание» и другими подобными событиями, наёмники-террористы проводили свои операции, что ни в коем случае не является случайностью.

Он подчеркнул: «Мы точно знаем, что разведывательные службы врага проводят различные встречи в некоторых странах региона, поручая террористическим группировкам действия по дестабилизации региона».