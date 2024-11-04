4 нояб. 2024 г., 15:47
Новости ID: 85649532
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранские исследователи создали первую поисковую платформу для изображений на основе искусственного интеллекта

4 нояб. 2024 г., 15:47
Новости ID: 85649532
Иранские исследователи создали первую поисковую платформу для изображений на основе искусственного интеллекта

Тегеран, 4 ноября, ИРНА – Выпускники Тегеранского технологического университета Шарриф разработали и внедрили поисковую систему с использованием современных технологий и искусственного интеллекта.

Эта интеллектуальная поисковая система для онлайн-покупки одежды, созданная выпускниками Тегеранского технологического университета Шарриф,  позволяет осуществлять интеллектуальный текстовый поиск. Пользователи могут описывать дизайн и цвет желаемой одежды, чтобы найти подходящие товары на платформе.

Поисковая система, используя искусственный интеллект, понимает введенный пользователем текст.  Анализируя текст и изображения из онлайн-магазинов одежды и моды, она находит и отображает наиболее подходящие результаты, соответствующие запросу пользователя. В настоящее время эта поисковая система охватывает более 1500 онлайн-магазинов и брендов.  Одно из её преимуществ – это предоставление возможности мелким предприятиям по всей стране заявить о себе и привлечь клиентов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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