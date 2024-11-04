Иранские исследователи создали первую поисковую платформу для изображений на основе искусственного интеллекта

Эта интеллектуальная поисковая система для онлайн-покупки одежды, созданная выпускниками Тегеранского технологического университета Шарриф, позволяет осуществлять интеллектуальный текстовый поиск. Пользователи могут описывать дизайн и цвет желаемой одежды, чтобы найти подходящие товары на платформе.

Поисковая система, используя искусственный интеллект, понимает введенный пользователем текст. Анализируя текст и изображения из онлайн-магазинов одежды и моды, она находит и отображает наиболее подходящие результаты, соответствующие запросу пользователя. В настоящее время эта поисковая система охватывает более 1500 онлайн-магазинов и брендов. Одно из её преимуществ – это предоставление возможности мелким предприятиям по всей стране заявить о себе и привлечь клиентов.