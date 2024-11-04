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Иранский дипломат назвал дату запуска на орбиту двух спутников «Коусар» и «Ходход»

4 нояб. 2024 г., 13:39
Новости ID: 85649341
Иранский дипломат назвал дату запуска на орбиту двух спутников «Коусар» и «Ходход»

Тегеран, 4 ноября, ИРНА – Существует надежда, что с запуском двух спутников «Коусар» и «Ходход» будет сделан твердый и решительный первый шаг на пути вхождения частного сектора Исламской Республики Иран в космическую сферу. Такое заявление сделал посол Ирана в Москве.

Посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали сегодня утром, 4 ноября 2024 года, опубликовал сообщение в своем аккаунте в X, касающееся предстоящего запуска спутников «Коусар» и «Ходход».

«В продолжение развития научно-технологического ирано-российского сотрудничества спутники «Коусар» и «Ходход» будут выведены на 500-километровую орбиту Земли во вторник в 2:48 по тегеранскому времени (2:18 мск)», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению дипломата, оба спутника были спроектированы и построены представителями элиты иранской молодежи из наукоемкой компании «Омид Фаза».

«Существует надежда, что с запуском этих двух спутников будет сделан твердый и решительный первый шаг на пути вхождения частного сектора Исламской Республики Иран в космическую сферу», - сказано в продолжение.

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