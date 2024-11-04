Пезешкиан: Иран стремится к региональному миру, в то время как Израиль стремится к кризису

"Все страны региона теперь убеждены, что Исламская Республика Иран стремится к установлению мира и стабильности, в то время как сионистский режим сосредоточен на обострении кризисов и войны", заявил Пезешкиан на заседании кабинета министров.

"Мы никогда не инициировали войну и не призывали ни одну страну вступать в конфликт. Именно Соединенные Штаты неоднократно разжигали войны по всему миру, в том числе в нашем регионе", подчеркнул он.

Президент Ирана напомнил преступные и агрессивные действия сионистского режима, направленные на разжигание насилия и кровопролития во всем регионе, назвав лицемерной позицию США и европейских стран в отношении кризисов на Ближнем Востоке. "Если эти страны искренне выступают против войны и кровопролития, то почему они накладывают вето на предлагаемые резолюции о прекращении огня?" задался он вопросом.

Президент Пезешкиан подчеркнул, что Иран решительно отреагирует на любое нарушение своего суверенитета или безопасности.

"Они (власти Израиля — ред. ИРНА) хорошо знают, что любой просчет в отношении Исламской Республики Иран встретит сокрушительный ответ", заключил он.