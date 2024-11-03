Багаи: жестокое давление США на Иран продолжается до сих пор

В сообщении на своем аккаунте X в воскресенье Багаи сказал, что 13-я годовщина Абана «Национальный день противодействия глобальному высокомерию» является напоминанием о коллективной эпической борьбе иранцев за то, чтобы жить достойно и свободно, без какого-либо иностранного вмешательства и чужеродного господства.

Он добавил: «Наша страна не может позволить себе забыть долгую и темную историю незаконных и дестабилизирующих вмешательств США, в частности государственный переворот 1953 года, спровоцированный США и Великобританией, в результате которого было свергнуто первое демократически избранное правительство Ирана и восстановлена ​​монархическая диктатура».

«Полная поддержка США режима Саддама во время 8-летней навязанной войны. Незаконное вмешательство и жестокое давление США на Иран продолжаются до сих пор, в том числе в форме бесчеловечных санкций и неограниченной поддержки израильского мошеннического поведения», — отметил он далее.

«Однако мы усвоили, что для достойной жизни и сохранения национального суверенитета и территориальной целостности требуются стойкость и упорство, а также опора на национальный потенциал и возможности», — подчеркнул Багаи.