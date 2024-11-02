2 нояб. 2024 г., 20:15
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Военные базы и скопления войск израильского режима подверглись обстрелу со стороны «Хезболла»

2 нояб. 2024 г., 20:15
??????? ID: 85647514
Военные базы и скопления войск израильского режима подверглись обстрелу со стороны «Хезболла»

Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Движение «Хезболла» Ливана, продолжая наносить удары по позициям израильского режима, сегодня также атаковало несколько баз и мест скопления военнослужащих этого режима.

«Хезболла» заявила, что её бойцы сегодня утром атаковали базу и аэропорт «Рамат Давид» эскадроном ударных беспилотников, точно поразив цели.

В заявлении «Хезболла» говорится, что эта атака была проведена в рамках операции «Хайбар».

«Хезболла» также сообщила, что её бойцы сегодня утром точно поразили базу «Гильют», принадлежащую 8200-му подразделению военной разведки, в пригороде Тель-Авива, используя ударный беспилотник.

Движение также сообщило о ракетных обстрелах мест скопления израильских военнослужащих в поселении «Бар Йохай» в Верхней Галилее.

Бойцы «Хезболлы» в ходе других операций также атаковали места скопления израильских военнослужащих в поселении «Аль-Маликия» и в оккупированном городе Цфат на севере оккупированной Палестины.

Сегодня также подверглась точным ударам бойцов «Хезболлы» военная авиабаза «Пальмахим» израильского режима к югу от Тель-Авива.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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