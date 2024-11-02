Госпиталь Аль-Ауде в Газе на грани закрытия: всего один хирург, нет топлива и лекарств

Мухаммед Салиха, глава госпиталя Аль-Ауде на севере сектора Газа, заявил, что медицинский персонал оказывает помощь, имея в распоряжении всего одного хирурга и крайне ограниченные ресурсы. Он предупредил, что топливо, необходимое для работы электрооборудования и генераторов, закончится завтра, и жизнеобеспечение в госпитале будет остановлено.

Салиха в интервью агентству Анадолу заявил: «В условиях роста числа нуждающихся в срочной хирургической операции раненых, госпиталь Аль-Ауде является единственным госпиталем на севере Газы, где есть хирург».

Он подчеркнул: «Более 70 процентов поступивших в госпиталь раненых нуждались в хирургическом вмешательстве, а у нас работает всего один хирург».