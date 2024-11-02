Спутники "Косар и Ходод" будут запущены в космос

Спутник дистанционного зондирования Земли " Косар и Ходод ", представленные ранее в Институте космических исследований Ирана, будут запущены в первые часы среды, 5 ноября, с помощью российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома "Восточный" в России.

"Косар" - спутник, оснащенный камерами в ближнем инфракрасном (NIR) и видимом (RGB) диапазонах, и первый иранский спутник со средним разрешением 3,45 метра GSD, что означает, что он является самым передовым спутником в Иране по состоянию на 2022 год.

"Хоход" - это спутник стандарта CubeSat, его задача - создание специализированной платформы для предоставления услуг интернета вещей (IoT) международного уровня в узкополосном диапазоне.

Этот запуск, который состоится в течение трёх ближайших дней, является первой попыткой частного космического сектора страны по производству и запуску спутника в космос, что является серьёзным шагом в развитии космической отрасли Ирана.