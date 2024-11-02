Верховный лидер Ирана: чиновники страны безусловно не допустят упущений в противостоянии с гегемонией

Сегодня как и каждый год, накануне годовщины 13 Абана по иранскому календарю, группа школьников и студентов со всей страны встретилась с Лидером Исламской революции в доме Имама Хомейни.

Ниже приводятся его выступление.

Мы делаем все необходимое для подготовки иранского народа к противостоянию с гегемонией, будь то в военной сфере, в сфере вооружений или в политической сфере. И, хвала Аллаху, руководители страны этим сейчас занимаются.

Несомненно, общее движение иранского народа и руководителей страны в противостоянии с мировой гегемонией и преступным режимом, управляющим нынешним мировым порядком, безусловно и справедливо не допустит никаких упущений; будьте уверены в этом.

Речь идёт не просто о мести, а о рациональных действиях; противостоянии, соответствующем религии, морали, шариату и международному праву, и иранский народ и руководители страны в этом отношении не допустят никаких промедлений и упущений. Будьте уверены в этом.

Вопрос о том, что здание посольства США было [действительно] логовом шпионажа, не может быть поставлен под сомнение.

Посольство США было не просто местом дипломатической и разведывательной деятельности, но и штабом по планированию внутренних провокаций против революции, её уничтожению и даже угрозе жизни дорогого имама.

Проблема заключается в борьбе с международной несправедливостью. Для иранского народа, вдохновленного учениями ислама, борьба с несправедливостью является священным долгом.

Борьба с гегемонией является священным долгом. Гегемония – это всеобъемлющее экономическое, военное и культурное господство и унижение народов; иранский народ был унижен; его унижали годами. Поэтому борьба иранского народа против гегемонии велась и будет вестись и впредь.

Враги, включая Америку и израильский режим, должны знать, что они получат сокрушительный ответ на свои действия против Ирана и фронта сопротивления.

Разумный, мудрый и соответствующий человеческой, исламской и международной логике подход иранского народа в борьбе с гегемонией должен продолжаться.

Продолжение движения иранского народа в борьбе с гегемонией требует науки, мышления, технологий и плана действий.

Борьба иранского народа с американской гегемонией вызвана жестоким и бесстыдным господством американского правительства над нашим дорогим народом и нашей дорогой страной, Ираном. Попытки историков, искажающих факты, представить, что разногласия между Ираном и США начались 13 ноября 1979 года, являются ложью. Американцы противостояли иранскому народу с самого начала революции, до революции и за много лет до неё, делая всё возможное против иранского народа.

Ещё до 28 августа 1953 года присутствие и действия американцев имели длинную историю; однако, то, что находится на виду у всех, это 28 августа. В Иране существовало народное национальное правительство. Американцы, предав доверие этому наивно доверившемуся Америке правительству, вмешались, свергли это правительство и установили жестокий шахский режим. Иранский народ долгие годы ощущал враждебность Америки.

Американцы совершили в Иране государственный переворот, в 1930-х годах создали САВАК, центр пыток и давления на борцов и сторонников свободы. Сколько молодых людей, верующих, борцов за свободу погибло, стало инвалидами или подверглось пыткам в результате действий преступных агентов и сотрудников САВАК шаха, информационного центра шаха!

Кто создал САВАК? САВАК создали американские агенты. Они обучили методам пыток. Они привезли в Иран десятки тысяч советников, которые занимались не только казнокрадством, но и вмешивались в дела армии, разведки, правительства и всего остального, занимались шпионажем, внедрением, изменением культуры народа, увеличивая день ото дня своё господство, господство Америки над страной.