СМИ сообщают о масштабных ракетных ударах ХАМАС по Хайфе

По данным израильских источников, в Верхней Галилее и Хайфе сработали сирены тревоги, и 15 ракет были выпущены из Ливана на оккупированные территории.

Как сообщил корреспондент Al Mayadeen, из Ливана были произведены непрерывные ракетные атаки на Кериот, расположенный к северу от Хайфы, и на Айелет-ха-Шахар, близкий к Цфату.

По словам корреспондента, Исламское сопротивление Ливана принудило оккупантов к отступлению, и они перебрались в восточные и юго-восточные районы пограничной зоны Эль-Хиям.

Сионистские СМИ также сообщили о проникновении нескольких дронов в оккупированные районы Нагарии и Акко, а также о срабатывании сирен тревоги в этих районах.