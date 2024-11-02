Число жертв в Ливане увеличилось до 2897 человек

«В течение последних 24 часов сиониский режим осуществил 120 атак на различные районы Ливана, из которых 61 была направлена на Набатию, 41 — на юг, 12 — на Бейрут и 6 — на Баальбек. Таким образом, число атак сиониского режима на данный момент достигло 11,767», - отметил министр.

«На протяжении последних 24 часов погибли 30 граждан и 183 человека получили ранения, - информировал он. - Исходя из этого, общее количество жертв составило 2897, а число раненых возросло до 13,150»

По словам ливанского министра, до настоящего времени 188,298 беженцев размещено в центрах временного проживания; однако общее число беженцев значительно превышает эту цифру.