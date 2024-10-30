Начальник Генштаба ВС: назначение нового генсека Хезболлы ускорит процесс краха сионистского режима

Такое мнение выразил начальник Генштаба ВС Ирана, генерал-майор Мохаммад Багери в поздравительном послании новому генеральному секретарью Хезболлы шейху Наиму Касему.

"Я поздравляю историческое назначение Вашего Превосходительства на должность генерального секретаря ливанской «Хезболлы» в нынешней опасной ситуации, что является проявлением авторитета, готовности и растущих способностей гордого фронта сопротивления и «Хезболлы» преодолевать кризисы и неизбежно одолеть сионистского врага-вампира", говорится в его послании.