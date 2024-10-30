Новый Генсек Хезболлы: мы продолжим план войны, составленного Насраллой

Об этом заявил новый генеральный секретарь ливанского движения Хезболлы шейх Наим Касем в среду в ходе своей первой речи.

По его словам, это сопротивление изгнало израильский режим из Ливана, а не международные резолюции.

"Мученик Яхья Аль-Синвар был символом палестинского героизма и сопротивления свободолюбивых людей мира. Враг боялся его в и тюрьме и на свободе, и так и будет", сказал шейх Касем.

Шейх Касим также высоко оценил роль Сейеда Хасана Насраллы. "Кровь наших замученных лидеров останется и усилит нашу решимость продолжать этот путь", подчеркнул он.

" Мы продолжим реализацию плана войны, составленного Хасаном Насраллой вместе с руководством сопротивления, и мы останемся на пути войны в рамках установленных направлений, сказал новый Генсек Хезболлы отметив, что поддержка Газы необходима для противодействия израильской угрозе всему региону со стороны ворот Газы, и поддержка народа Газы – это их право.

"Мы сражаемся не от чьего-либо имени, а за защиту Ливана освобождение нашей земли и поддержку сектора Газа", сказал он. — Иран не воюет вместе с нами, но он поддерживает наш проект и не хочет ничего взамен, и мы приветствуем любую арабскую, исламскую или международную поддержку".

"Враг должен знать, что его бомбардировки наших деревень и городов не заставят нас отступить, а сопротивление сильно и смогло доставить дрон в комнату Нетаньяху", подчеркнул Шейх Касем.

"Мы наносим противнику болезненные удары и нацеливаемся на базы Беньямина, Хайфа, Акко и т. д. Мы решили назвать эту войну битвой Храбрых", заключил он.