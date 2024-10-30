30 окт. 2024 г., 14:47
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Глава Минобороны: Иран ответит Израилю, даже если тот обстреляет пустыню

30 окт. 2024 г., 14:47
??????? ID: 85644520
Глава Минобороны: Иран ответит Израилю, даже если тот обстреляет пустыню

Тегеран, 30 октября. ИРНА — министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран не проявит терпимости к сионистскому образованию, даже если оно обстреляет пустыню страны, мы ответим.

"Противник пытался нанести ущерб нашей оборонной системе, что ему не удалось, потому что у нас были неэффективные меры защиты, наши оборонные знания являются местными, у нас не было жертв и раненых в нашей оборонной промышленности, потому что мы предусмотрели необходимые меры", сказал Насирзаде в среду журналистам на полях заседания кабинета министров.

При этом, министр отметил, что во время атаки Израиль не вторгался в воздушное пространство Ирана. "Нет", сказал он в ответ на соответсвующий вопрос.

Насирзаде подчеркнул, что если одна страна вторгается на территорию другой страны, то государство имеет право на ответ.

Глава Минобороны добавил, что Иран ответит Израилю в нужное время.

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