Глава Минобороны: Иран ответит Израилю, даже если тот обстреляет пустыню

"Противник пытался нанести ущерб нашей оборонной системе, что ему не удалось, потому что у нас были неэффективные меры защиты, наши оборонные знания являются местными, у нас не было жертв и раненых в нашей оборонной промышленности, потому что мы предусмотрели необходимые меры", сказал Насирзаде в среду журналистам на полях заседания кабинета министров.

При этом, министр отметил, что во время атаки Израиль не вторгался в воздушное пространство Ирана. "Нет", сказал он в ответ на соответсвующий вопрос.

Насирзаде подчеркнул, что если одна страна вторгается на территорию другой страны, то государство имеет право на ответ.

Глава Минобороны добавил, что Иран ответит Израилю в нужное время.