В Иране Белудж-суннит стал губернатором провинции Систан и Белуджистан

Об этом сообщила она в среду по итогам заседания кабинета министров.
"Мансур Биджар, суннитский белудж, был избран губернатором Систана и Белуджистана голосованием правительства", сказала она.
Тегеран, 30 октября. ИРНА — Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщил, что политика белуджского происхождения назначен губернатором Систана и Белуджистана голосованием кабинета министров.
Об этом сообщила она в среду по итогам заседания кабинета министров.
"Мансур Биджар, суннитский белудж, был избран губернатором Систана и Белуджистана голосованием правительства", сказала она.
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