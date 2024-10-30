30 окт. 2024 г., 12:31
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В Иране Белудж-суннит стал губернатором провинции Систан и Белуджистан

30 окт. 2024 г., 12:31
??????? ID: 85644295
В Иране Белудж-суннит стал губернатором провинции Систан и Белуджистан

Тегеран, 30 октября. ИРНА — Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщил, что политика белуджского происхождения назначен губернатором Систана и Белуджистана голосованием кабинета министров.

Об этом сообщила она в среду по итогам заседания кабинета министров.

"Мансур Биджар, суннитский белудж, был избран губернатором Систана и Белуджистана голосованием правительства", сказала она.

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