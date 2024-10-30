Иран осуждает недавнее постановление Израиля против БАПОР

«Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является основой всех гуманитарных усилий в Газе. Нападение на него лишает палестинцев жизненно важной помощи и добавляет новый уровень страданий в условиях текущего кризиса», - отметил Иравани во вторник по местному времени на заседании Совета Безопасности по вопросу Палестины.

«Совет Безопасности находится на критическом этапе: он должен либо решительно действовать для остановки военной машины израильского режима и предотвращения геноцида, войны и дальнейших актов агрессии, либо косвенно позволить этим преступлениям продолжаться без контроля», - сказал иранский посол, отметив, что оккупационный режим Израиля является серьезной угрозой для международного мира и безопасности.