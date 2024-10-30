Иран призвал международное сообщество уделять больше внимания ситуации в Судане

Ссылаясь на публикацию новостей, связанных с продолжением конфликтов в Судане, а также убийствами мирных жителей и перемещением большого количества людей в различных регионах Судана, Багаи Хамане охарактеризовал эту ситуацию как печальную и прискорбную и счел ухудшение тяжелых гуманитарных условий в этой стране весьма тревожным.

Он призвал международное сообщество, особенно международные гуманитарные организации, уделять больше внимания критической ситуации в Судане.

Представитель МИД Ирана подчеркнул необходимость активизации усилий по прекращению конфликта и немедленному решению гуманитарной ситуации, а также отправке международной гуманитарной помощи перемещенным и нуждающимся людям.