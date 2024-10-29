29 окт. 2024 г., 23:51
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян поздравил нового генерального секретаря ливанской «Хезболла»

29 окт. 2024 г., 23:51
??????? ID: 85643765
Пезешкиян поздравил нового генерального секретаря ливанской «Хезболла»

Тегеран, 29 октября, ИРНА - Президент в своем послании, почтив память о Хасане Насралле, поздравил народ и правительство Ливана, а также всех борцов фронта сопротивления с избранием шейха Наима Касема на пост генерального секретаря ливанской «Хезболла».

Масъуд Пезешкиян во вторник вечером в своем послании, поздравляя шейха Наима Касема с избранием на пост генерального секретаря «Хезболлы», подчеркнул: «Несомненно, в эти критические исторические моменты защита суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также высоких идеалов фронта сопротивления и угнетенного палестинского народа имеет историческое значение. Я уверен, что присутствие такой яркой и выдающейся личности с безупречной репутацией, как Вы, во главе «Хезболла», укрепит волю к сопротивлению и продолжит светлый путь высокочтимых погибших этого фронта».

В другой части послания говорится: «Надеюсь, что благодаря единству и сплоченности исламской уммы,  усиленной поддержке мусульманских стран, а также благодаря поддержке пробужденных совести во всем мире, мы увидим прекращение агрессии незаконного сионистского режима и установление мира, спокойствия и безопасности в Газе, Ливане и во всем регионе».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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