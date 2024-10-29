Пезешкиян поздравил нового генерального секретаря ливанской «Хезболла»

Масъуд Пезешкиян во вторник вечером в своем послании, поздравляя шейха Наима Касема с избранием на пост генерального секретаря «Хезболлы», подчеркнул: «Несомненно, в эти критические исторические моменты защита суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также высоких идеалов фронта сопротивления и угнетенного палестинского народа имеет историческое значение. Я уверен, что присутствие такой яркой и выдающейся личности с безупречной репутацией, как Вы, во главе «Хезболла», укрепит волю к сопротивлению и продолжит светлый путь высокочтимых погибших этого фронта».

В другой части послания говорится: «Надеюсь, что благодаря единству и сплоченности исламской уммы, усиленной поддержке мусульманских стран, а также благодаря поддержке пробужденных совести во всем мире, мы увидим прекращение агрессии незаконного сионистского режима и установление мира, спокойствия и безопасности в Газе, Ливане и во всем регионе».