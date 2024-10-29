Иран резко осудил нападение израильских военных на жилой дом в Бейт-Лахиа

Эсмаил Багаи вечером в среду, отреагировав на нападение израильских военных на жилой дом в Бейт-Лахиа на севере сектора Газа, которое привело к гибели более шестидесяти мирных жителей и ранению десятков людей, резко осудил продолжающийся геноцид и убийства палестинского населения, а также обстрел жилых районов и объектов жизнеобеспечения в секторе Газа, потребовав решительных международных действий для прекращения преступлений и привлечения к ответственности руководителей Израиля.

Представитель Министерства иностранных дел назвал продолжение нападений на жилые районы и массовые убийства жителей Газы, которые сопровождаются полной блокадой северной части сектора Газа и предотвращением поступления гуманитарной помощи, вопиющим военным преступлением и частью плана по уничтожению палестинского народа и его насильственному выселению с родной земли, подчеркнув ответственность всех государств за противодействие геноциду и военным преступлениям Израиля.