Аракчи в адрес Борреля: Европа — символ лицемерия

В своем аккаунте в социальной сети X Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, отреагировал на заявления Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам, написав: «Господин Боррель, когда вы говорите, что жизнь и человеческое достоинство должны быть защищены, я хотел бы верить вам. Но дело в том, что ваши коллеги в Европе без всякого стыда поддерживают геноцид в Газе и убийства в Ливане».

Он добавил: «Что вы думаете о «принятии Европейским союзом мер» для прекращения убийства более 50 000 палестинцев в Газе? Что вы думаете о «принятии Европейским союзом мер» для прекращения бездомности 1,5 миллионов беженцев в Ливане и их возвращения домой?

Министр иностранных дел заявил: «Или о «принятии Европейским союзом мер» для поддержки семей тех, кто был убит Джамшидом Шармахдом? Если у вас нет ответа, следует сказать, что Европа — всего лишь символ лицемерия».