29 окт. 2024 г., 21:30
Новости ID: 85643706
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи в адрес Борреля: Европа — символ лицемерия

29 окт. 2024 г., 21:30
Новости ID: 85643706
Аракчи в адрес Борреля: Европа — символ лицемерия

Тегеран, 29 октября, ИРНА — Обращаясь к верховному представителю ЕС по иностранным делам, министр иностранных дел Ирана заявил, что «Европа — символ лицемерия».

В своем аккаунте в социальной сети X Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, отреагировал на заявления Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам, написав: «Господин Боррель, когда вы говорите, что жизнь и человеческое достоинство должны быть защищены, я хотел бы верить вам. Но дело в том, что ваши коллеги в Европе без всякого стыда поддерживают геноцид в Газе и убийства в Ливане».

Он добавил: «Что вы думаете о «принятии Европейским союзом мер» для прекращения убийства более 50 000 палестинцев в Газе? Что вы думаете о «принятии Европейским союзом мер» для прекращения бездомности 1,5 миллионов беженцев в Ливане и их возвращения домой?

Министр иностранных дел заявил: «Или о «принятии Европейским союзом мер» для поддержки семей тех, кто был убит Джамшидом Шармахдом? Если у вас нет ответа, следует сказать, что Европа — всего лишь символ лицемерия».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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