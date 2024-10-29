Аракчи: Немецкий паспорт не дает иммунитета никому, тем более террористу

В своем обращении к правительству Германии он подчеркнул: «Не прячьтесь за лицемерными лозунгами о правах человека. Мы не забыли химическое оружие, которое немецкие граждане поставили режиму Саддама».

В своем сообщении в социальной сети X Аракчи написал: «Ни один террорист в Иране не будет пользоваться безнаказанностью, даже если его поддерживает Германия. Джамшид Шармшед, гражданин Ирана, открыто и без стыда взял на себя ответственность за организацию террористического акта в мечети, в результате которого погибли 14 невинных людей, в том числе женщины и дети. Более 200 человек получили ранения. Достаточно доказательств, и они доступны для всеобщего ознакомления».

Аракчи заявил: «Немецкий паспорт не дает иммунитета никому, тем более преступнику-террористу. Прекратите скрывать правду и играть в психологические игры, госпожа Анналена Бербок. Прекратите поддерживать убийц детей и террористов, и не прячьтесь за лицемерными лозунгами о правах человека. Мы не забыли химическое оружие, которое граждане Германии поставили режиму Саддама».