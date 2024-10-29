29 окт. 2024 г., 18:37
Новости ID: 85643570
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Движения ХАМАС и Исламский Джихад поздравили с избранием нового генерального секретаря «Хезболла»

29 окт. 2024 г., 18:37
Новости ID: 85643570
Движения ХАМАС и Исламский Джихад поздравили с избранием нового генерального секретаря «Хезболла»

Тегеран, 29 октября, ИРНА – Движения ХАМАС и Исламский Джихад Палестины поздравили с избранием шейха Наима Касема генеральным секретарем ливанской партии «Хезболла».

Движение исламского сопротивления Палестины (ХАМАС) в своем заявлении поздравило с избранием шейха Наима Касема генеральным секретарем «Хезболла».

В заявлении говорится, что избрание шейха Наима Касема генеральным секретарем «Хезболла» свидетельствует о том, что ливанское исламское сопротивление оправилось от ударов, нанесенных по его руководству.

ХАМАС добавил: «Мы подтверждаем свою поддержку нового руководства «Хезболла» и молим Всевышнего Аллаха помочь ему в продолжении пути джихада и сопротивления».

Движение Исламский Джихад Палестины также поздравило с этим избранием и добавило: «Избрание шейха Наима Касема генеральным секретарем «Хезболла» – подтверждение твердости ливанского исламского сопротивления».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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