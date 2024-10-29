29 окт. 2024 г., 17:17
??????? ID: 85643510
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Решение о задержании Нетаньяху в Гааге отложено на пять месяцев

29 окт. 2024 г., 17:17
??????? ID: 85643510
Решение о задержании Нетаньяху в Гааге отложено на пять месяцев

Тегеран, 29 октября, ИРНА - Международный уголовный суд (МУС), в действии, которое многие считают двойными стандартами, отложил решение о задержании Нетаньяху ещё на пять месяцев.

Откладывая решение о задержании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта на пять месяцев, Международный уголовный суд (МУС) столкнулся с обвинениями в лицемерии, поскольку тот же суд утвердил ордер на арест президента России Владимира Путина в течение 24 часов.

По сообщению турецкого информационного агентства «Анадолу», 20 мая прокуратура Международного уголовного суда в Гааге подала запрос на выдачу ордера на арест Нетаньяху и Галанта, а также трёх высокопоставленных лидеров ХАМАС, что вызвало негативную реакцию Израиля и его союзников.

В то же время Международный уголовный суд быстро действовал в делах, связанных с Украиной, и в течение нескольких месяцев выдал ордера на арест шести российских чиновников, включая Путина.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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