Вооружённые силы Йемена провели три морские операции

Генерал-майор Яхья Сари в понедельник вечером объявил, что вооружённые силы Йемена в ходе первой операции атаковали судно «SC MONTREAL» двумя беспилотниками к югу от Аравийского моря.

Он добавил: «во второй операции судно «MAERSK KOWLOON» было поражено крылатой ракетой в Аравийском море».

Сари сказал: «вооружённые силы Йемена также атаковали судно «MOTARO» в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе несколькими баллистическими ракетами».

Представитель вооружённых сил Йемена заявил об успешном проведении всех трёх операций.

Он пояснил: «нападение на эти суда было совершено из-за нарушения компаниями-судовладельцами запрета на посещение портов оккупированной Палестины».