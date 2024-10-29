29 окт. 2024 г., 14:48
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Вооружённые силы Йемена провели три морские операции

29 окт. 2024 г., 14:48
??????? ID: 85643347
Вооружённые силы Йемена провели три морские операции

Тегеран, 29 октября, ИРНА - Представитель вооружённых сил Йемена сообщил о проведении трёх операций в Красном море, Аравийском море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Генерал-майор Яхья Сари в понедельник вечером объявил, что вооружённые силы Йемена в ходе первой операции атаковали судно «SC MONTREAL» двумя беспилотниками к югу от Аравийского моря.

Он добавил: «во второй операции судно «MAERSK KOWLOON» было поражено крылатой ракетой в Аравийском море».

Сари сказал: «вооружённые силы Йемена также атаковали судно «MOTARO» в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе несколькими баллистическими ракетами».

Представитель вооружённых сил Йемена заявил об успешном проведении всех трёх операций.

Он пояснил: «нападение на эти суда было совершено из-за нарушения компаниями-судовладельцами запрета на посещение портов оккупированной Палестины».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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