Компания X создала проблемы с аккаунтом аятоллы Хаменеи на азербайджанском языке

Вечером в субботу компания X заблокировала официальный аккаунт аятоллы Хаменеи на азербайджанском языке по адресу https://x.com/az_Khamenei, который действовал почти два года и за это время смог привлечь тысячи подписчиков. Блокировка была произведена по неизвестным причинам, и после его восстановления количество подписчиков было обнулено.

Азербайджанская служба интернет-портала Khamenei.ir по адресу https://x.com/az_Khamenei была открыта в 2022 году с целью предоставления мусульманам Азербайджана по всему миру доступа к выступлениям и мыслям великого лидера Исламской революции напрямую и без посредников. Азербайджанская служба содержит разделы, такие как выступления, исламские знания, образ жизни и шариатские вопросы.

Страницы азербайджанской службы портала Khamenei.ir в настоящее время доступны на таких платформах, как Telegram, Facebook, Instagram и X.