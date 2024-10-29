29 окт. 2024 г., 13:35
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Новости ID: 85643210
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Компания X создала проблемы с аккаунтом аятоллы Хаменеи на азербайджанском языке

29 окт. 2024 г., 13:35
Новости ID: 85643210
Компания X создала проблемы с аккаунтом аятоллы Хаменеи на азербайджанском языке

Тегеран, 29 октября, ИРНА – Страница азербайджанской службы портала Khamenei.ir на платформе X была временно заблокирована и восстановлена спустя день. После восстановления аккаунта все его подписчики были удалены компанией X.

Вечером в субботу компания X заблокировала официальный аккаунт аятоллы Хаменеи на азербайджанском языке по адресу https://x.com/az_Khamenei, который действовал почти два года и за это время смог привлечь тысячи подписчиков. Блокировка была произведена по неизвестным причинам, и после его восстановления количество подписчиков было обнулено.

Азербайджанская служба интернет-портала Khamenei.ir по адресу https://x.com/az_Khamenei была открыта в 2022 году с целью предоставления мусульманам Азербайджана по всему миру доступа к выступлениям и мыслям великого лидера Исламской революции напрямую и без посредников. Азербайджанская служба содержит разделы, такие как выступления, исламские знания, образ жизни и шариатские вопросы.

Страницы азербайджанской службы портала Khamenei.ir в настоящее время доступны на таких платформах, как Telegram, Facebook, Instagram и X.

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