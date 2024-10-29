29 окт. 2024 г., 12:40
??????? ID: 85643128
T T
1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Генеральный секретарь ООН назвал неприемлемым израильский закон против УНРА

29 окт. 2024 г., 12:40
??????? ID: 85643128
Генеральный секретарь ООН назвал неприемлемым израильский закон против УНРА

Тегеран, 29 октября, ИРНА - Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, отреагировал на принятый Кнессетом (парламентом Израиля) закон, препятствующий деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (УНРА) в Израиле. Он заявил, что этот закон неприемлем.

Гутерриш подчеркнул, что израильский закон против УНРА может иметь разрушительные последствия для палестинских беженцев, и что нет никакой замены этому агентству, а его дальнейшая работа необходима.

Генеральный секретарь ООН также отметил, что принятый Кнессетом закон вредит урегулированию израильско-палестинского конфликта и приведет к новым проблемам.  Он добавил, что этот закон также угрожает миру и безопасности во всем Ближневосточном регионе.

Ранее Ирландия, Норвегия, Словения и Испания в совместном заявлении осудили действия Кнессета по принятию закона, направленного против УНРА на оккупированных палестинских территориях.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .