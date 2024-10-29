Генеральный секретарь ООН назвал неприемлемым израильский закон против УНРА

Гутерриш подчеркнул, что израильский закон против УНРА может иметь разрушительные последствия для палестинских беженцев, и что нет никакой замены этому агентству, а его дальнейшая работа необходима.

Генеральный секретарь ООН также отметил, что принятый Кнессетом закон вредит урегулированию израильско-палестинского конфликта и приведет к новым проблемам. Он добавил, что этот закон также угрожает миру и безопасности во всем Ближневосточном регионе.

Ранее Ирландия, Норвегия, Словения и Испания в совместном заявлении осудили действия Кнессета по принятию закона, направленного против УНРА на оккупированных палестинских территориях.