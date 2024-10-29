Иран: поддержка Соединёнными Штатами Америки сделала Израиль ещё более наглым

«Преступный израильский режим, совершив агрессивные действия против суверенитета и территориальной целостности Ирана, открыто нарушил международное право и Устав Организации Объединенных Наций», - отметил иранский посол.

«Агрессия израильского режима против Ирана является явной и повторяющейся. Эта наступательная атака является частью более широкой и постоянной модели агрессии и безнаказанности, которую израильский режим использует для дестабилизации региона, в частности, через постоянные вторжения, этнические чистки и военные преступления против палестинского и ливанского народов», - добавил Иравани, решительно осудив агрессию израильского режима.

По его словам, безоговорочная поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов Америки, наряду с препятствованием работе Совета Безопасности ООН в качестве постоянного члена, привели к тому, что Израиль стал более дерзким в своих преступлениях и агрессии против Газы и Ливана, а теперь и против Ирана.

В другой части своего выступления Иравани призвал Совет Безопасности решительно осудить действия израильского режима и привлечь его к ответственности за многократные и систематические нарушения международного права, а также за жестокие и постоянные акты агрессии и преступления, которые не только дестабилизируют регион, но и серьезно угрожают глобальной безопасности.

Как отметил представитель Ирана при ООН, роль Соединённых Штатов Америки в агрессии израильского режима через предоставление технической экспертизы и передовых военных систем сделала сионистов ещё более наглыми, что позволило им осуществлять агрессивные действия против Ирана.

«Правительство США выступает соучастником преступлений израильского режима и понесёт соответствующие последствия», - подчеркнул он.