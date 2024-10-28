Главы Минобороны: ущерб от атаки сионистского режима был незначительным

"Нам понесли незначительный ущерб от агрессии сионистского режима и нам уже удалось возместить ущерб и заменить все необходимое, используя наши знания и способности", - сказал министр.

По его словам, сионистский режим нарушил все международные законы, которые, очевидно, созданы для защиты прав человека и справедливости.

Ссылаясь на присутствие США во всех частях мира, в том числе в Южно-Китайском море и провокации Тайваня, проливов и международных водных путей, таких как пролив Баб-эль-Мандаб, а также на войну между Россией и Украина, Насирзаде сказал, что присутствия и вмещательства США ведут к одностороннему подходу Вашингтона в мире. "Страны, стремящиеся к справедливости, как мусульманские, так и немусульманские, должны сосредоточиться на своих общих чертах и ​​укрепить их, используя свои научные способности", отметил глава Минобороны.