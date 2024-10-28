Доля Ирана в мировой добыче нефти выросла

Нефтяная промышленность Ирана всегда сталкивалась с самыми суровыми санкциями за последние десятилетия. Эти санкции начались с ограничения присутствия международных компаний и продолжались и при Дональде Трампе в США с целью свести иранский нефтяной экспорт к нулю.

Однако экспорт иранской нефти никогда не достигал нуля, и даже американские официальные лица отмечали неэффективность санкций против нефтяной промышленности Ирана.

Сегодня, после того как прошло более 6 лет с момента одностороннего выхода США из СВПД в мае 2018 года и санкционное давление на страну с каждым днем ​​ужесточаеся, согласно отчету международных организаций, Иран смог увеличить свою долю в мировой добыче нефти.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем последнем отчете, сообщила, что в сентябре Иран добывал 21 000 б/с больше, чем в предыдущем месяце. Среди стран-членов ОПЕК наибольший прирост добычи был зафиксирован в Иране. Общий объем добычы нефти странами-членами ОПЕК в сентябре снизился на 2,3%.