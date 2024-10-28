Глава ВСНБ: Израиль утратил свою легитимность в глазвах людей всего мира

"Сегодня сионистский режим утратил свою легитимность в глазах народов мира, и флаг Палестины был поднят", сказал он на встрече с руководством офиса палестинского движения ХАМАС в Тегеране.

"Спустя год сионистский враг потерял свои цели. Последствия его неспособности сдаться и краха палестинской нации, палестинского сопротивления и ливанского сопротивления очевидны в его речи, поведении и лице", указал он.

Ахмадиян подчеркнул, что фронт сопротивления победит и достигнет своих целей. "Сегодня сопротивление принесло с собой большую тенденцию в мире. Палестина не была известна в сознании многих людей мира в начале этой операции, возможно, из-за многолетней пропаганды против Палестины и ее боевиков, в умы людей всего мира и тех, кто менее образован, превратился в террориста", указал он.