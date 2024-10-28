Осудите массовые убийства, совершенные сионистским режимом в Газе и Ливане

«Мы, группа преподавателей вузов и члены академического сообщества, выражаем нашу озабоченность и гнев по поводу преступлений и ужасных актов геноцида, совершенных Израилем в секторе Газа, на Западном берегу и на юге Ливана за последний год, с октября 2023 по октябрь 2024», - отмечается в первой части послания.

«Израиль осуществляет нарушения международных законов и ряда резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюции 191, 242 и 338. С 1948 года на протяжении почти 76 лет (сиониский режим – ред.) оккупировал палестинские территории, строил незаконные поселения, изменял демографическую структуру этих земель, нарушал первоначальные права человека, выселял местное население из своих домов, конфисковал их земли и совершал множество убийств. Эти действия являются основными факторами восстания и вооруженного сопротивления тех, кто подвергся этой оккупации», - говорится в продолжении.

«Если вы считаете французских партизан в период нацистской оккупации, а также движения Сопротивления в Греции, Бельгии, Нидерландах и вооруженное сопротивление в Югославии во время Второй мировой войны легитимными, то вы должны признать движение Cопротивления Палестины также обоснованным и справедливым», - акцентируется в тексте.

В другой части послания они призвали всех сторонников мира и всех, обладающих чистой человеческой совестью, независимо от национальности, осудить преступные действия Израиля.

«Мы призываем к срочному прекращению огня на всех фронтах и к остановке массовых убийств людей армией (режима – ред.) Израиля. Также требуется вывод армии израильского (режима – ред.) с оккупированных территорий и привлечение к ответственности всех военных преступников за массовые убийства и терроры в секторе Газа, на Западном берегу и в Ливане, подобно процессу над военными преступниками нацистской Германии в 1945 году и сербскими военными преступниками в 1990-х», - отмечается в заключительной части.