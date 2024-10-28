ВС Йемена представили новую современную подводную лодку

Церемония представления, состоявшаяся в Красном море в воскресенье, послала сильный политический и военный сигнал враждебным державам, сообщил Arab Journal в понедельник.

Несколько лет назад йеменские силы захватили в Красном море американский подводный аппарат Remus 600. После многих лет исследований они скопировали его, чтобы разработать Remus 600 и добавить его к своему морскому оружию.

Во время своих учений военно-морские и сухопутные силы Йемена использовали подводный аппарат, который Arab Journal описал как значительное развитие военных технологий йеменских вооруженных сил.

Йемен может получить эту технологию, несмотря на неоднократные атаки со стороны США, Великобритании и израильского режима, говорится в отчете.

Такое военное развитие укрепит военную мощь Йемена для противостояния морским угрозам и защиты своих территориальных вод.

Теперь Йемен обладает современными инструментами, которые могут изменить региональную и динамику Красного моря, согласно отчету.