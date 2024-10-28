28 окт. 2024 г., 13:46
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Новости ID: 85642119
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МИД Ирана: безнаказанность придала смелости Израилю

28 окт. 2024 г., 13:46
Новости ID: 85642119
МИД Ирана: безнаказанность придала смелости Израилю

Тегеран, 28 октября. ИРНА — Безнаказанность является главным фактором, который придал смелости израильскому режиму, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи Хамане.

"Все недавние консультации министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи вращались вокруг продолжающихся преступлений сионистского режима в секторе Газа и Ливане, мобилизации международного сообщества для оказания помощи перемещенным лицам и попыток привлечь Тель-Авив к ответственности", рассказал Багаи журналистам в понедельник на брифинге.

Безнаказанность — самая важная причина, которая придала смелости режиму, отметил он.

Обмен сообщениями происходит в сфере дипломатии, подчеркнул он.

Очевидно, что Исламская Республика оставляет за собой право отвечать на израильскую агрессию в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

Иран обязан дать решительный ответ независимо от текущих переговоров, сказал чиновник.

Авиаудары режима по Ирану в субботу, самый значительный инцидент прошлой недели, считаются просчетом, сказал Багаи.

Он приветствовал героическую оборону Вооруженных сил в ходе атаки как поворотный момент для Ирана.

По его словам, вооруженные силы Ирана и силы безопасности продолжают следить за действиями Израиля

Позиция Ирана в отношении оружия массового поражения ясна, сказал пресс-секретарь.

Исламская Республика не стремится использовать ядерную энергию в военных целях, принимая во внимание как фетву (религиозный приказ) высшего политического должностного лица страны, так и логические оценки, добавил Багаи.

Иран осуществил ряд дипломатических мер с начала войны в Газе, указал он.

Первая конференция глав исламских стран и другие встречи на разных уровнях были созваны по предложению Ирана, заявил он.

Чтобы помочь сплотить международное сообщество против израильской геноцидной войны в оккупированной Палестине, Иран максимально использует все свои средства и потенциал, сказал он.

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