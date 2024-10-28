МИД Ирана: безнаказанность придала смелости Израилю

"Все недавние консультации министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи вращались вокруг продолжающихся преступлений сионистского режима в секторе Газа и Ливане, мобилизации международного сообщества для оказания помощи перемещенным лицам и попыток привлечь Тель-Авив к ответственности", рассказал Багаи журналистам в понедельник на брифинге.

Безнаказанность — самая важная причина, которая придала смелости режиму, отметил он.

Обмен сообщениями происходит в сфере дипломатии, подчеркнул он.

Очевидно, что Исламская Республика оставляет за собой право отвечать на израильскую агрессию в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

Иран обязан дать решительный ответ независимо от текущих переговоров, сказал чиновник.

Авиаудары режима по Ирану в субботу, самый значительный инцидент прошлой недели, считаются просчетом, сказал Багаи.

Он приветствовал героическую оборону Вооруженных сил в ходе атаки как поворотный момент для Ирана.

По его словам, вооруженные силы Ирана и силы безопасности продолжают следить за действиями Израиля

Позиция Ирана в отношении оружия массового поражения ясна, сказал пресс-секретарь.

Исламская Республика не стремится использовать ядерную энергию в военных целях, принимая во внимание как фетву (религиозный приказ) высшего политического должностного лица страны, так и логические оценки, добавил Багаи.

Иран осуществил ряд дипломатических мер с начала войны в Газе, указал он.

Первая конференция глав исламских стран и другие встречи на разных уровнях были созваны по предложению Ирана, заявил он.

Чтобы помочь сплотить международное сообщество против израильской геноцидной войны в оккупированной Палестине, Иран максимально использует все свои средства и потенциал, сказал он.