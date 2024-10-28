Сборная Ирана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате мира

В Тиране, столице Албании, с 25 по 27 октября проходили соревнования по вольной борьбе среди борцов до 23 лет. Команда Ирана показала выдающиеся результаты, завоевав три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

В весовой категории до 79 кг золотую медаль завоевал Мехди Юсефи, до 92 кг — Амир Хоссейн Фирузпур, а до 125 кг — Амир Реза Масуми. Серебряную медаль получил Мехди Хаджилуиан в категории до 97 кг. Бронзовые медали завоевали Али Момени в весе 57 кг, Эбрахим Хари в весе 61 кг и Аббас Эбрахимзаде в весе 70 кг.

Иран занял первое место в командном зачете с 158 очками, Азербайджан — второе с 98 очками, а Япония, также имея 98 очков, стала третьей.