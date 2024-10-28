Глава МИД Ирана: мы не сомневаемся в защите нашей территориальной целостности

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в воскресенье вечером, 28 октября, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Аракчи, в ходе которого были обсуждены последние события в регионе.

Аракчи, описывая позиции Ирана относительно агрессивных действий сиониского режима против некоторых военных и оборонительных объектов страны, выступил с требованием о прекращении военной и политической поддержки этого режима и подтвердил, что Исламская Республика Иран не будет сомневаться в осуществлении своего законного права на защиту своей территориальной целостности и национального суверенитета в соответствии с общепринятыми нормами международного права и Уставом ООН.

Глава МИД Ирана также подчеркнул необходимость срочных действий международного сообщества, особенно Совета Безопасности ООН, для осуждения агрессивных действий сиониского режима, которые фактически являются продолжением преступлений этого режима в Газе и Ливане. Он призвал к принятию неотложных мер для привлечения к ответственности руководителей израильского режима и прекращения геноцида и убийств в Газе и Ливане.

В этом телефонном разговоре министр иностранных дел Великобритании, упомянув о сложной обстановке в регионе, подчеркнул важность сдержанности со стороны всех участников для достижения успеха в усилиях по снижению напряженности и предотвращению продолжающейся войны и нестабильности.