Пезешкиян: Мы не хотим войны, но будем защищать права нашего народа и страны

Масъуд Пезешкиян в понедельник на заседании кабинета министров изложил позицию правительства по поводу недавней агрессии израильского режима против территории страны.

Президент на этом заседании, упомянув о вторжении Израиля в воздушное пространство страны, сказал: «Наш дорогой народ и Исламская Республика за последние 45 лет показали, что никогда не уступят ни одному агрессору».

Пезешкиян, заявив, что сегодня преступления израильского режима доказаны всему миру, добавил: «Сегодня весь мир видит, что сторонники этого оккупационного режима, во главе с Америкой, говорят о правах человека и свободе, но молчат, когда этот жестокий режим истребляет десятки тысяч женщин и детей! Разве эти дети были террористами? Разве блокада поставок еды и лекарств для угнетённого населения Газы входит в правила войны и цивилизованного мира?»

Президент заявил: «Сегодня пробужденные совести мира ненавидят израильский режим и его зверские преступления».

Пезешкиян, подчеркнув право Ирана на ответные действия в ответ на нападение израильского режима, сказал: «Мы не хотим войны, но будем защищать права нашего народа и страны; мы дадим адекватный ответ на агрессию израильского режима. Президент повторил: Мы не хотим войны, но будем защищать права нашего народа и страны и дадим адекватный ответ на агрессию израильского режима».