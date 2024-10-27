27 окт. 2024 г., 23:14
Новости ID: 85641443
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран оставляет за собой неотъемлемое право ответить на агрессию израильского режима: глава МИД

27 окт. 2024 г., 23:14
Новости ID: 85641443
Иран оставляет за собой неотъемлемое право ответить на агрессию израильского режима: глава МИД

Тегеран, 27 октября, ИРНА – В письме на имя Генерального секретаря ООН и Председателя Совета Безопасности министр иностранных дел заявил, что Исламская Республика Иран, основываясь на принципах, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и в рамках международного права, оставляет за собой неотъемлемое право ответить на эту преступную агрессию.

Вслед за агрессивным нападением израильского режима на ряд военных объектов страны, министр иностранных дел Аббас Аракчи направил письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Председателю Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному заседанию Совета Безопасности для принятия решительной позиции по осуждению этой агрессии.

В своем письме Аракчи назвал действия израильского режима явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран, а также принципов международного права, включая пункт 4 статьи 2 Устава ООН, запрещающий применение силы, и решительно осудил их.

В письме подчеркивается, что это агрессивное действие, совершенное на фоне геноцида в Газе и подстрекательства к войне в Ливане, представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности и ведет к дальнейшей дестабилизации региона.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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