Иран оставляет за собой неотъемлемое право ответить на агрессию израильского режима: глава МИД

Вслед за агрессивным нападением израильского режима на ряд военных объектов страны, министр иностранных дел Аббас Аракчи направил письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Председателю Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному заседанию Совета Безопасности для принятия решительной позиции по осуждению этой агрессии.

В своем письме Аракчи назвал действия израильского режима явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран, а также принципов международного права, включая пункт 4 статьи 2 Устава ООН, запрещающий применение силы, и решительно осудил их.

В письме подчеркивается, что это агрессивное действие, совершенное на фоне геноцида в Газе и подстрекательства к войне в Ливане, представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности и ведет к дальнейшей дестабилизации региона.