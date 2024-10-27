27 окт. 2024 г., 18:38
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Ареф: Те, кто виновен в гибели военнослужащих армии получат заслуженное наказание

27 окт. 2024 г., 18:38
??????? ID: 85641286
Ареф: Те, кто виновен в гибели военнослужащих армии получат заслуженное наказание

Тегеран, 27 октября, ИРНА – Первый вице-президент, выразив соболезнования в связи с гибелью военнослужащих армии, заявил, что виновники этих двух преступлений получат заслуженное наказание.

Мохаммад Реза Ареф в своем сообщении на своей личной странице в социальной сети Instagram написал: «перед чистой кровью дорогих нам шахидов армии и «Фараджа», жертв агрессии против нашей родины и подлого терроризма, являющегося величайшим врагом человечества и мирной жизни, мы все несем ответственность, и, несомненно, виновники этих двух преступлений получат заслуженное наказание».

Далее в своем сообщении он написал:  «Слава солдатам Родины, и выражаю соболезнования семьям этих дорогих нам людей и стойкому, терпеливому народу Ирана».

В результате агрессивных нападений израильского режима на рассвете субботы  погибли героические шахиды: майор Хамзе Джахандиде, старший сержант Мохаммад Мехди Шахрохифар, майор Саджад Мансури и старший сержант Мехди Нагви – бойцы Армии Исламской Республики Иран, погибшие в защиту безопасности неба Исламской Республики Иран.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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