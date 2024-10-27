Президент Ирана: дети Ирана отдали свои жизни, защищая границы родины

В связи с мученической смертью четырех сотрудников армии Исламской Республики Иран в результате агрессивных действий израильского режима, а также гибелью десяти сотрудников правоохранительных органов и солдат, выполнявших свои обязанности в полицейском участке города Тафтан, президент Ирана выпустил заявление.

«Дети Ирана пожертвовали своими жизнями в защиту родины. Я выражаю соболезнования в связи с мученической смертью храбрых защитников Отечества, отважным военнослужащим армии, героям Сил правопорядка Исламской Республики Иран, их уважаемым семьям и народу-герою», - написал президент в заявлении.

«Враги Ирана должны знать, что этот смелый народ, не испытывая страха, готов защищать свою землю и ответить на любую глупость мудростью и разумом», - говорится в продолжение.