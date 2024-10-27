27 окт. 2024 г., 13:43
Новости ID: 85640976
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Тель-Авиве грузовик сбил не менее 50 израильских военнослужащих, 6 из которых погибли.

27 окт. 2024 г., 13:43
Новости ID: 85640976
В Тель-Авиве грузовик сбил не менее 50 израильских военнослужащих, 6 из которых погибли.

Тегеран, 27 октября, ИРНА - Некоторые израильские источники сообщали, что на перекрестке Гилота в Тель-Авиве грузовик сбил десятки израильтян. На данный момент 50 человек ранены, по меньшей мере 6 израильских военнослужащих погибли.

По сообщениям израильских источников, все пострадавшие в результате наезда грузовика в Тель-Авиве — военнослужащие Армии обороны Израиля.

Израильские источники сообщают, что грузовик сбил большое количество израильских военнослужащих возле израильской базы на перекрестке Гилота в северной части Тель-Авива.

Израильская газета «Иедиот Ахронот» подчеркивает, что некоторые пострадавшие всё ещё находятся под грузовиком, им не оказана помощь, и их состояние критическое.

Полиция Израиля заявила, что водитель грузовика, совершивший наезд вблизи штаб-квартиры Моссада в Тель-Авиве, был застрелен израильскими военными.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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