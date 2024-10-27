Лидер Ирана: Израильскому режиму необходимо дать понять его ошибочные расчеты.

Тысячи семей погибших сотрудников сил безопасности сегодня утром в воскресенье встретились с аятоллой Хаменеи, верховным лидером Исламской революции, в Хосейнии имама Хомейни.

При этом лидер заявил: «Они допустили ошибку, и сами её преувеличивают. Их преувеличение – это неправильно, но помните, что и преуменьшение – тоже неправильно. Говорить: «Ничего страшного не произошло, это не важно» – это неправильно».

«Необходимо нарушить ошибочные расчёты израильского режима. Они ошибаются в своих расчетах относительно Ирана. Они не знают Иран, они не знают иранскую молодежь, они не знают иранский народ, они ещё не смогли правильно понять силу, возможности, инициативу и волю иранского народа; мы должны им это показать», - отметил он.

«В вопросах безопасности очень важно сохранять психологическую безопасность общества. Внушение страха и сомнений в сердцах людей недопустимо, и Коран прямо говорит об этом», - продолжил он он.

По его словам, «то, что делает и делал Израиль в Газе и Ливане, является одним из самых жестоких военных преступлений. Война, безусловно, это тяжело, несомненно, но даже война имеет правила, законы, ограничения. Нельзя, когда воюешь с кем-то, попирать все эти ограничения и топтать их так, как это делает эта преступная группировка, правящая оккупированной Палестиной».

«Мир должен противостоять этому, государства должны противостоять, особенно исламские государства. Речь идёт не о помощи или её отсутствии. Помощь этому режиму – одно из самых ужасных и больших грехов. В этом нет сомнений. Нет, нужно противостоять ему, чтобы оно не совершало этих преступлений. Необходимо создать глобальную коалицию – политическую, экономическую, а если потребуется, то и военную – против злобного сионистского режима, который сегодня совершает самые жестокие военные преступления», - заключил он.