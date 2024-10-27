Аракчи: участие США в подстрекательстве израильского режима в регионе совершенно очевидно

Сегодня утром, 27 октября, в телевизионном интервью министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил: «С вчерашнего дня до настоящего момента мы постоянно получаем сообщения от разных стран, заявления, которые они опубликовали, уровень осуждения, прозвучавший от разных стран, как в регионе, так и на международном уровне, действительно заслуживает внимания».

Аракчи подчеркнул: «Вчера вечером я написал письмо Генеральному секретарю ООН, в котором поднял вопрос об этом нападении и агрессии против иранской территории и обратился с просьбой о проведении срочного заседания Совета Безопасности ООН. Хотя мы не питаем надежд на то, что при участии США и некоторых других стран Совет Безопасности выдаст что-либо, способствующее снижению напряженности и предотвращению преступлений израильского режима, мы, тем не менее, сделали свою работу».

Он продолжил: «По-видимому, полностью доказано, что без США Израиль, в сущности, не обладает никакими возможностями в регионе. Не только в отношении операций против Ирана, но и во всех операциях, проводимых в Газе, Ливане и других местах, по нашему мнению, США были соучастниками во всех этих случаях, и они осуществлялись при политической поддержке США, которая не позволила принять ни одного заявления против израильского режима ни в одном из международных форумов».