27 окт. 2024 г., 11:48
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Новости ID: 85640789
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ЮАР осудила агрессию израильского режима против Ирана

27 окт. 2024 г., 11:48
Новости ID: 85640789
ЮАР осудила агрессию израильского режима против Ирана

Тегеран, 27 октября, ИРНА – Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) в своем заявлении охарактеризовало цель израильского режима в нападении на Иран как подстрекательство к войне на Ближнем Востоке и недопустимое нарушение суверенитета Ирана, решительно осудив это действие.

«Действия Тель-Авива привели к созданию крайне серьезного и тяжелого гуманитарного кризиса на Ближнем Востоке», - говорится в документе, ссылаясь на геноцид сиониского режима в Газе и бомбардировки Ливана этим режимом.

«Мы в очередной раз призываем к немедленному выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2735 (2024)», - отмечается в тексте.

«Мы самым решительным образом осуждаем действия армии Израиля в этом регионе, особенно нападение на последний действующий медицинский центр на севере Газы (больница "Камаль Адван" – ред.). Мы считаем задержание 44 сотрудников медицинского персонала этого медицинского центра и систематическое разрушение медицинских центров в секторе Газа серьезным нарушением международного гуманитарного права», - говорится в продолжение, ссылаясь на наземные операции армии сиониского режима за последние три недели на севере Газы.

В заключительной части заявления Министерство иностранных дел Южноафриканской Республики призвало к немедленному прекращению атак истребителей, беспилотников и наземных сил армии Израиля на сектор Газа и Ливан.

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