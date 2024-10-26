«Хезболла» выпустила 80 ракет по израильским базам

Израильские военные в субботу признали, что операции Хезболлы включали удары с использованием беспилотников и ракет.

Ливанское движение сопротивления заявило в своем заявлении, что оно нанесло удар по скоплению израильских войск около Рас-эн-Накуры, успешно поразив это место ракетным огнем.

Кроме того, группа заявила, что нанесла удары по базе Мишар, «главному разведывательному штабу северного региона».

В ходе другой операции Хезболла нацелилась на район Кирьят к северу от Хайфы, продемонстрировав свою способность проникать глубже на оккупированную Израилем территорию.

Авиабаза Тель-Ноф, расположенная к югу от Тель-Авива, также была атакована беспилотниками Хезболлы.

Кроме того, Хезболла нанесла ракетные удары по израильским военным скоплениям вокруг поселения Айта аш-Шааб.

Хезболла также взяла на себя ответственность за удары по объекту Джал-эль-Алам.

Израильская армия усилила атаки на юг Ливана, вызвав резкую реакцию Хезболлы.