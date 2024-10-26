Движение "Ансарулла" назвало нападение на Иран нарушением международного права

По мнению движения удары по Исламской Республике являются результатом официальной, популярной и последовательной позиции Тегерана по палестинскому вопросу.

"Мы самым решительным образом осуждаем агрессию сионистского режима против Исламской Республики Иран", говорится в заявлении политического бюро йеменского движения Ансаруллы.

Ансарулла подчеркнуло, что открытая атака сионистов на суверенитет Ирана является нарушением международного права, и этот мятежный режим не перестанет нарушать норм.