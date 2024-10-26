26 окт. 2024 г., 18:31
Journalist ID: 2177
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Движение "Ансарулла" назвало нападение на Иран нарушением международного права

26 окт. 2024 г., 18:31
??????? ID: 85640110
Движение "Ансарулла" назвало нападение на Иран нарушением международного права

Тегеран, 26 октября. ИРНА - Йеменское движение Ансарулла выступило с заявлением, в котором осудило неудавшуюся агрессию сионистского режима против Ирана, назвав её нарушением международного права и подчеркивая. 

По мнению движения удары по Исламской Республике являются результатом официальной, популярной и последовательной позиции Тегерана по палестинскому вопросу.

"Мы самым решительным образом осуждаем агрессию сионистского режима против Исламской Республики Иран", говорится в заявлении политического бюро йеменского движения Ансаруллы.

Ансарулла подчеркнуло, что открытая атака сионистов на суверенитет Ирана является нарушением международного права, и этот мятежный режим не перестанет нарушать норм.

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