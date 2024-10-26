26 окт. 2024 г., 15:30
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Боруджерди: оборонительная мощь Ирана унизила Израиль

26 окт. 2024 г., 15:30
??????? ID: 85639951
Боруджерди: оборонительная мощь Ирана унизила Израиль

Тегеран, 26 октября. ИРНА – Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди, заявил, что нападение сионистского режима на Иран является явным нарушением территории страны, подчеркнув, что Исламская Республика оставляет за собой право ответить на акты агрессии Израиля. 

"ПВО страны является прекрасной демонстрацией силы против этой агрессии, она показала авторитет Исламской Республики перед лицом сионистского режима и его сторонника, США, и унизил этот режим", сказал он в интервью ИРНА на фоне удара Израиля по территории Ирана. 

"Поскольку сионистский режим признал поражение в ходе опервций "Правдивое обещание 1" и " Правдивое обещание 2", он провел последнюю операцию против позиций Исламской Республики Иран с целью поднять моральный дух побежденным силам", указал он.

Член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике заявил, что сионистский режим совершил серьезный просчет с этим , отметив, что противовоздушная оборона страны продемонстрировала большую силу против этой агрессии и показала авторитет Исламской Республики против сионистского режима и его сторонника США, и унизил этот режим", отметил он.

Боруджерди заявил, что нападение сионистского режима на Иран является явным нарушением территориальной целостности страны, и что Исламская Республика оставляет за собой право на ответ.

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