Боруджерди: оборонительная мощь Ирана унизила Израиль

"ПВО страны является прекрасной демонстрацией силы против этой агрессии, она показала авторитет Исламской Республики перед лицом сионистского режима и его сторонника, США, и унизил этот режим", сказал он в интервью ИРНА на фоне удара Израиля по территории Ирана.

"Поскольку сионистский режим признал поражение в ходе опервций "Правдивое обещание 1" и " Правдивое обещание 2", он провел последнюю операцию против позиций Исламской Республики Иран с целью поднять моральный дух побежденным силам", указал он.

Член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике заявил, что сионистский режим совершил серьезный просчет с этим , отметив, что противовоздушная оборона страны продемонстрировала большую силу против этой агрессии и показала авторитет Исламской Республики против сионистского режима и его сторонника США, и унизил этот режим", отметил он.

Боруджерди заявил, что нападение сионистского режима на Иран является явным нарушением территориальной целостности страны, и что Исламская Республика оставляет за собой право на ответ.