МИД: Иран имеет право на защиту от агресий согласно Уставу ООН

«Иран считает себя вправе и обязан защищать себя от иностранных актов агрессии, основываясь на неотъемлемом праве на законную защит.у, что также отражено в Статья 51 Устава ООН», говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном на фоне удара Израиля по территории Ирана.

В нем отмечается, что министерство иностранных дел Исламской Республики Иран считает акты агрессии сионистского режима против ряда военных центров в Иране явным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций, особенно принципа запрета угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и национального суверенитета стран.