26 окт. 2024 г., 13:52
Journalist ID: 2177
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МИД: Иран имеет право на защиту от агресий согласно Уставу ООН

26 окт. 2024 г., 13:52
??????? ID: 85639789
МИД: Иран имеет право на защиту от агресий согласно Уставу ООН

Тегеран, 26 октября. ИРНА - Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран имеет право и обязан защищать себя от иностранных актов агрессии согласно Уставу ООН. 

«Иран считает себя вправе и обязан защищать себя от иностранных актов агрессии, основываясь на неотъемлемом праве на законную защит.у, что также отражено в Статья 51 Устава ООН», говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном на фоне удара Израиля по территории Ирана.

В нем отмечается, что министерство иностранных дел Исламской Республики Иран считает акты агрессии сионистского режима против ряда военных центров в Иране явным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций, особенно принципа запрета угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и национального суверенитета стран.

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