Представитель правительства: Силы ПВО оживили национальную гордость иранцев

"Мощный ответ сил ПВО нашей страны доказал, что народ Ирана гордится обороноспособностью страны и уверен в себе об этом", сказала официальный представитель правительства в эксклюзивном интервью ИРНА в ответ на нападение сионистского режима на некоторые военные объекты.

Указав на фейковые фотографии, опубликованные в некоторых СМИ, представитель правительства подчеркнул, что официальные заявления сил ПВО страны показывают, что лишь ограниченный ущерб причинен, и дорогим людям необходимо сохранять спокойствие.

Подчеркнув, что Иран является сильной и мощной страной и не столкнется с таким злодеянием, она заявила, что страна сейчас находится в нормальном состоянии и даже полеты вернулись к обычному режиму с 9 утра.

Мохаджерани, высоко оценила авторитет и бдительность Сил ПВО страны. "Мы должны сказать об авторитете молодежи этой страны, которая своими действиями возродила национальную гордость иранцев", подчеркнула Мохаджерани.