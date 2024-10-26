26 окт. 2024 г., 13:13
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85639718
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Представитель правительства: Силы ПВО оживили национальную гордость иранцев

26 окт. 2024 г., 13:13
Новости ID: 85639718
Представитель правительства: Силы ПВО оживили национальную гордость иранцев

Тегеран, 26 октября. ИРНА – Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани высоко оценила авторитет и бдительность сил противовоздушной обороны страны, заявив, что мы должны отдать должное авторитету этих молодых людей, которые своими действиями оживили национальную гордость иранцев.

"Мощный ответ сил ПВО нашей страны доказал, что народ Ирана гордится обороноспособностью страны и уверен в себе об этом", сказала официальный представитель правительства в эксклюзивном интервью ИРНА в ответ на нападение сионистского режима на некоторые военные объекты.

Указав на фейковые фотографии, опубликованные в некоторых СМИ, представитель правительства подчеркнул, что официальные заявления сил ПВО страны показывают, что лишь ограниченный ущерб причинен, и дорогим людям необходимо сохранять спокойствие. 

Подчеркнув, что Иран является сильной и мощной страной и не столкнется с таким злодеянием, она заявила, что страна сейчас находится в нормальном состоянии и даже полеты вернулись к обычному режиму с 9 утра.

Мохаджерани, высоко оценила авторитет и бдительность Сил ПВО страны. "Мы должны сказать об авторитете молодежи этой страны, которая своими действиями возродила национальную гордость иранцев", подчеркнула Мохаджерани.

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